Nyugati sajtó: egyértelmű, mit követel Brüsszel a pénzekért cserébe

Magyar Péter állításával ellentétben a nyugati sajtóban úgy látják a magyar kormányfő brüsszeli látogatását követően a befagyasztott uniós források felszabadításához még számos feltételnek meg kell felelnie Budapestnek, köztük a migrációs paktum végrehajtását is meg kell kezdenie. A lapok elemzéseiből továbbra is az olvasható ki, hogy mind Ukrajna csatlakozási folyamatának támogatása is előfeltétele az utalásoknak. A részletekről tudósítónk, Bugnyár Zoltán számolt be.
Újabb politikai csörte körvonalazódik a Brüsszelnek járó uniós források ügyében, miután a nyugati sajtó egyértelművé tette: a magyar kormányfő látogatása után Budapestnek a pénzek feloldásához további kemény feltételeket – köztük a vitatott migrációs paktumot – is teljesítenie kell. A HírTV Híradójában elsőként Bugnyár Zoltán, a csatorna brüsszeli tudósítója jelentkezett be közvetlenül a helyszínről, aki első kézből ismertette a kinti diplomáciai hangulatot és a nyugati sajtó fősodratú narratíváit.
A helyszíni jelentést követően a HírTV Híradójának Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője értékelte a helyzetet. Dornfeld Lászlórávilágított arra, hogy a "dollármédia" és egyes politikai szereplők állításaival szemben Brüsszel továbbra is jogi köntösbe bújtatott politikai zsarolást alkalmaz. Az elemző szerint a migrációs paktum végrehajtásának követelése egyértelműen a nemzeti szuverenitás elleni támadás, ami mögött valójában az uniós források végleges visszatartásának szándéka húzódik meg.