Nyugati sajtó: egyértelmű, mit követel Brüsszel a pénzekért cserébe

Újabb politikai csörte körvonalazódik a Brüsszelnek járó uniós források ügyében, miután a nyugati sajtó egyértelművé tette: a magyar kormányfő látogatása után Budapestnek a pénzek feloldásához további kemény feltételeket – köztük a vitatott migrációs paktumot – is teljesítenie kell. A HírTV Híradójában elsőként Bugnyár Zoltán, a csatorna brüsszeli tudósítója jelentkezett be közvetlenül a helyszínről, aki első kézből ismertette a kinti diplomáciai hangulatot és a nyugati sajtó fősodratú narratíváit.

A helyszíni jelentést követően a HírTV Híradójának Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője értékelte a helyzetet. Dornfeld Lászlórávilágított arra, hogy a "dollármédia" és egyes politikai szereplők állításaival szemben Brüsszel továbbra is jogi köntösbe bújtatott politikai zsarolást alkalmaz. Az elemző szerint a migrációs paktum végrehajtásának követelése egyértelműen a nemzeti szuverenitás elleni támadás, ami mögött valójában az uniós források végleges visszatartásának szándéka húzódik meg.