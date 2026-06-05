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A Fidesz felszólítja a kormányt, hozza nyilvánosságra, ha megállapodást kötött az uniós pénzekért

A témában Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője nyilatkozott.

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  • Forrás: HírTV
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