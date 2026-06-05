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Belföld
uniós pénzek
Fidesz
Tisza-kormány
A Fidesz felszólítja a kormányt, hozza nyilvánosságra, ha megállapodást kötött az uniós pénzekért
A témában Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője nyilatkozott.
Hírek
1 órája
Forrás: HírTV
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