Egyelőre nem látszódik, hogy a kormány szoros partnere lenne a fővárosnak

Gulyás Gergely Kristóf: "Budapest helyzete nyilván többszörösen terhelt, itt azért vannak elég komoly visszaélés gyanús ügyek, hogyha csak arról beszélünk, hogy milyen prémiumkifizetések voltak az elmúlt években fővárosi nagy cégeknél, hogyha arról beszélünk, hogy milyen közbeszerzési bírságokat fizetett ki a főváros, akkor azért már több milliárdos tételeknél járunk, tehát a városvezetésnek bőven megvan a maga sara abban a gazdasági helyzetben, amibe Budapestet vezették, de a Tisza-kormánynak tennie kell annak érdekében, hogy Budapest anyagi helyzete rendezve legyen."