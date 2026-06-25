Honvédelmi miniszter: ha valaki saját magával nincsen tisztában, akkor elég nehéz fegyvert adni a kezébe

Ruszin-Szendi Romulusz: "Vezérkari főnök voltam, amikor jelentkezett egy átműtött ember, direkt nem mondom meg, hogy milyen. Magától elment igazából. Tehát rájött, hogy ez a fajta a kultúra a haderőben… nem tudnak vele igazából mit kezdeni. Tehát ha saját magával nincsen tisztában, akkor elég nehéz fegyvert adni a kezébe szerintem. Úgyhogy nekünk ezzel a haderőn belül igazából nincsen problémánk. Ugye hál' Istennek nekünk van egy orvosi és egy pszichológiai szűrésünk, ők majd eldöntik, hogy alkalmas e bárki bármire, vagy nem."