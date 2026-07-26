Demokratikus aggályokra figyelmeztet a Die Presse Magyar Péter kétharmada kapcsán

Miközben Magyar Péter lélegzetelállító tempóban bontja le elődje rendszerét, számos hibát is vét – írja a Die Presse.

Az osztrák lap cikke alapvetően üdvözli a Tisza-kormány intézkedéseit, ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a kétharmad nem jelent biankó csekket Magyar Péternek, a cél pedig nem szentesít a demokratikus működéssel ellentétes eszközöket.

A szerző példaként említve az államfő és az alkotmánybírók lecserélését, vagy az országgyűlési képviselők mandátumkorlátját, valamint azt is, hogy a kormányt kritizáló szervezetek jogosan kérik számon az elmaradt társadalmi egyeztetést a miniszterelnökön.