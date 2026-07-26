Bérvita közepette tombol az ebola-járvány Kongóban

Tüntetéshullámot váltott ki Kongóban az egészségügyi dolgozók elmaradt bérkifizetése. A helyzetet az teszi életveszélyessé, hogy az ország éppen történetének egyik legnagyobb ebola járványával küzd. A miniszterelnök személyesen látogatott a járvány által sújtott térségbe, és támogatást ígért a védekezésben részt vevőknek. A dolgozók azonban arra figyelmeztetnek: kormányzati segítség nélkül veszélybe kerülhet a betegek ellátása és a járvány megfékezése.

A hivatalos adatok szerint már 2905 fertőzöttet és 1269 halálos áldozatot regisztráltak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A kormány 50 millió dollárt különített el a járvány elleni védekezésre, miközben a miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy sok beteg már csak súlyos állapotban fordul orvoshoz.