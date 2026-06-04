Szimpátiatüntetést hirdettek a köztársasági elnök és más közjogi méltóságok védelmében

Szimpátiatüntetést szerveznek a közjogi méltóságok mellett június 7-re. Az esemény egyik szervezője a Citizengo, akik szerint erre azért van szükség, mert félnek az emberek attól az alkotmányos terrortól, amely a közjogi méltóságokat éri. A szervezet magyarországi kampányigazgatója elmondta: vasárnap 16 órakor várnak mindenkit a Sándor-palota előtt, aki elutasítja azt a bánásmódot, amelyben többek között Sulyok Tamás is részesül.

Magyar Péter az igazságügyi miniszterrel hétfőn meg is érkezett Sulyok Tamáshoz a Sándor-palotába, kifelé jövet pedig bejelentette, hogy az Alaptörvény átírásával távolítaná el Sulyok Tamást.

A helyszínen közben tüntetők várták Magyar Pétert, akik közül jó néhányan a köztársasági elnök mellett álltak ki.

A miniszterelnök a sajtótájékoztatóján lehülyézte az ellentüntetőket, majd rendőrt hívott arra, aki nem értett vele egyet a Sándor-palotánál.