Gulyás Gergely: A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége

A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: ha politikai megfontolásból ezt meg lehet tenni az államfővel, az Alkotmánybírósággal, a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon.
A Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán reagált a benyújtott alaptörvény módosítási javaslatra.
A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: ha politikai megfontolásból ezt meg lehet tenni az államfővel, az Alkotmánybírósággal, a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon.