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Gulyás Gergely: A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége

A Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán reagált a benyújtott alaptörvény módosítási javaslatra.

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  • Forrás: HírTV
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A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: ha politikai megfontolásból ezt meg lehet tenni az államfővel, az Alkotmánybírósággal, a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon.

 

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