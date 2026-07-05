Magyar Péter: Megszűnik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása

Magyar Péter: "Meggyőződésünk, hogy a mostani módosítás egy újabb fontos lépés a működő és emberséges Magyarország felé. Az országgyűlésnek ma benyújtásra kerülő minden egyes rendelkezés ugyanazt a célt szolgálja, hogy a magyar államot soha többé ne ejthesse senki foglyul. A módosítással megszűnik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Magyarország újjáépítése ugyanis nem kezdődhet úgy, hogy legfontosabb közjogi méltósága ugyanaz az az ember marad, aki közreműködött a köztársaság lebontásában."