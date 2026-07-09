Ideiglenesen felfüggesztették a közmédia hírszolgáltatását

Havasi Bertalan szerint a csoportos elbocsátások miatt nehéz lesz fenntartani az eddigi műsorkészítési színvonalat és kínálatot. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat szerint pedig a Tisza kormány lépése durva és nyilvánvaló beavatkozás a sajtószabadságba.
A hírt Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kommentálta.
Havasi Bertalan szerint a csoportos elbocsátások miatt nehéz lesz fenntartani az eddigi műsorkészítési színvonalat és kínálatot. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat szerint pedig a Tisza kormány lépése durva és nyilvánvaló beavatkozás a sajtószabadságba.