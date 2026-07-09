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Ideiglenesen felfüggesztették a közmédia hírszolgáltatását

A hírt Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kommentálta.

  • Hírek
  • 46 perce
  • Forrás: HírTV
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Havasi Bertalan szerint a csoportos elbocsátások miatt nehéz lesz fenntartani az eddigi műsorkészítési színvonalat és kínálatot. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat szerint pedig a Tisza kormány lépése durva és nyilvánvaló beavatkozás a sajtószabadságba.

 

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