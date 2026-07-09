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A Fidesz csütörtökön este 6 órától tüntetést szervez a Sándor-palota elé

A helyszínről kollégánk Méhész András jelentkezett be.

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  • Forrás: HírTV
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