Ittas vezetés miatt függeszthetik fel egy tiszás képviselő mentelmi jogát

Míg a közösségi médiában még a hőségriadó alatti helyes hidratálásra buzdította követőit Varga Lőrincz, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjéről kiderült, hogy korábban ő maga sem vízzel frissítette magát, mielőtt volán mögé ült. A politikus ellen ittas vezetés miatt intézkedtek a hatóságok, a kirobbant botrány után pedig már saját választói követelik a lemondását. Az ügy nem egyedi: miközben a kormánypárti és ellenzéki politikusok mentelmi ügyei egymást követik a parlamenti bizottság előtt, újra terítékre került Magyar Péter Ötkert-béli telefonlopási ügye és a Tisza Párt régóta lebegtetett, ám azóta sem teljesített ígérete a mentelmi jog eltörléséről.