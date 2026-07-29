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Ittas vezetés miatt függeszthetik fel egy tiszás képviselő mentelmi jogát

Bár már majdnem három hónapja, hogy megalakult az új Országgyűlés, azonban a legfőbb ügyész még mindig nem indítványozta Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztését a telefonlopási ügyben. Az Országgyűlés mentelmi bizottsága ma öt képviselő, többek között Magyar Péter, Toroczkai László és az ittasan vezető tiszás, Varga-Lőrincz Mihály ügyét is tárgyalta. Közülük csak utóbbi ügyében javasolta a bizottság a mentelmi jog kiadását az Országgyűlésnek.

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  • Forrás: HírTV
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Míg a közösségi médiában még a hőségriadó alatti helyes hidratálásra buzdította követőit Varga Lőrincz, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjéről kiderült, hogy korábban ő maga sem vízzel frissítette magát, mielőtt volán mögé ült. A politikus ellen ittas vezetés miatt intézkedtek a hatóságok, a kirobbant botrány után pedig már saját választói követelik a lemondását. Az ügy nem egyedi: miközben a kormánypárti és ellenzéki politikusok mentelmi ügyei egymást követik a parlamenti bizottság előtt, újra terítékre került Magyar Péter Ötkert-béli telefonlopási ügye és a Tisza Párt régóta lebegtetett, ám azóta sem teljesített ígérete a mentelmi jog eltörléséről.

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