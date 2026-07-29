Visszahozta a kék plakátokat a Tisza-kormány

Magyar Péter már politikai színrelépésekor, 2024 tavaszán azt hangoztatta, hogy hadat üzen a politikai tartalmú óriásplakátoknak. A kormányváltást követően pedig a Tisza-kabinet törvényben száműzte a hirdetményeket.

Tiszavirág életűnek bizonyult a nagy ellenszenv: új kormányzati kék plakátok jelentek meg a pályaudvarokon és a kormányablakokban is. Az egyik ilyen plakátról készült fotó a Reddit-re is felkerült, ahol Magyar Péter gőzerővel kezdte magyarázni a bizonyítványt: „A kormány a 400 ezer rászoruló gyereknek bevezetett új támogatási formáról a rendelkezésre álló ingyenes felületeken tájékoztatja az állampolgárokat. Pontosan mi ezzel a probléma? A kis méretű plakátokat pedig a Miniszterelnökség nyomdagépén nyomtattuk 2-300 ezer forintért. Minden konzultációt és minden véleménykérést ingyen végzünk, míg az előző kormány százmilliárdokat költött hazug propagandára. Szerintem nem kéne átesni a ló másik oldalára.”

Egyszerre több dologban is hazudott a Tisza Párt – mutatott rá a Fidesz országgyűlési képviselője, Németh Balázs.