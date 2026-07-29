Nem a vasárnapi az első terrortámadás Németországban, az AfD a német migrációs politikát okolja

2026. július 27. – A német főváros Pride-napja minden évben több százezer embert vonz Berlinbe. Idén azonban az rendezvényt merénylet szakította félbe, egy iszlamista férfi hajtott a felvonuló tömegbe. Egy ember meghalt, többeket kritikus állapotban szállítottak kórházba. A támadó támogatója volt az Iszlám Államnak, a 21 éves német állampolgárságú férfi 2025-ben próbált meg csatlakozni a terrorszervezethez Szíriában, de Libanonban őrizetbe vették. Onnan visszaküldték Németországba, ahol 2026-ban elítélték az állam biztonságát fenyegető súlyos erőszakcselekmény előkészítéséért. Egy napnyi hajsza után a rendőrség végül lelőtte az elkövetőt, aki szúróeszközzel támadt a hatóságokra. A férfi a merénylet előtt videóban esküdött hűséget az Iszlám Államnak, a felvételt a mobiltelefonján találták meg. A felvonuláson résztvevők traumatikus élménynek írták le a történteket.

De nem ez volt az első terrortámadás Németországban:

2024. december 20. – A magdeburgi karácsonyi vásár előtt mentőszolgálatok és az elsőként kiérkező beavatkozó egységek sorakoztak. Egy autó a tömegébe hajtott, hat ember meghalt, több mint háromszázan pedig megsérültek. Az elkövető egy szaúdi származású férfi volt, a bíróság idén júniusban jelentette be az ítéletet.

2024. május 31. – Mannheim főterén egy afgán származású férfi késsel támadt egy iszlámkritikus rendezvény résztvevőire és a beavatkozó rendőrökre. A támadásban egy rendőr életét vesztette, több ember megsérült. A német szövetségi ügyészség az ügyet iszlamista indíttatású terrortámadásként vizsgálta, mivel az elkövető radikális iszlamista motivációjára utaló bizonyítékokat talált.

2024. augusztus 23. – Solingen városi fesztiválján egy szíriai menedékkérő késsel támadt a résztvevőkre. A merényletben hárman meghaltak, nyolcan súlyosan megsérültek. Az Iszlám Állam magára vállalta a támadást, a német hatóságok pedig terrorizmus miatt emeltek vádat az elkövető ellen. Olaf Scholz akkori német kancellár a 2024-es esemény után arra hívta fel a figyelmet, hogy arra kell koncentrálniuk, hogy ilyenek ne történhessenek meg többet.