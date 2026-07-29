A szervezet alapos gyanú hiányában is bevethet titkosszolgálati módszereket, miközben a határozataival szemben érdemi jogorvoslatra sincs lehetőség. Navracsics Tibor korábbi miniszter és uniós biztos a Monitor műsorában arra figyelmeztetett: a hatósági jogkörök túlzott kiterjesztése, a párt- és frakciószerverek lefoglalása, valamint a legfőbb ügyész hiánya súlyosan rombolja az állampolgári bizalmat, és veszélybe sodorja a magyar ügyészségi szervezet 1990 óta fennálló függetlenségét.

Ki lesz az új kor „Péter Gábora”?

A vagyonvédelmi szuperhatóság és a köztársasági elnöki poszt castingja kapcsán Navracsics Tibor kifejtette: a jelenlegi jogi helyzetben felkért államfőjelöltek visszalépése nem meglepő, hiszen egy ilyen helyzetben elfogadott tisztségből teljesen hiányozna a nemzeti legitimáció.