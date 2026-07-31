Szlovák állampolgárok tömeges beköltöztetésétől tartanak Észak-Magyarország régióban

Felháborodást váltott ki Szalonna település lakosai körében, hogy Kassa egyik szegregátumából mélyszegénységben élő családokat telepíthetnek át Magyarországra. A szlovák sajtóban megjelentek szerint a kassai Tóvárosban egy illegális roma telep felszámolásával szeretne politikai hasznot szeretni magának a városrész polgármestere, Lenka Kovačevičová. A kerületi vezető azonban ezt cáfolta.

A városrész vezetője egy nyilatkozatban azt elismerte, hogy segített családoknak Magyarországra költözni, viszont a csoportos betelepítési terveket tagadta. Ezt azonban több dolog is cáfolja:

• Megszereztük az egyik szlovákok által vásárolt lakás tulajdoni lapját: ezen haszonélvezőként a kassai kerületi polgármester asszony nevét tüntették fel.

• Kassa Tóváros egyik lakosa egy helyi lapnak mondta el, hogy a polgármester asszony utasítására költözik Szalonnára, de semmilyen háttérrel nem rendelkezik.

Telefonon elértük Lenka Kovačevičovát, aki a tolmácsán keresztül tájékoztatott. Adamko Zoltán azt mondta, hogy nem terveznek Magyarországra telepíteni szlovák állampolgárokat.

A szalonnai lakosokat azonban nem nyugtatták meg a közelmúltban lezajlott események. Az egyik helyi szerint szervezetten zajlik a beköltözés Szalonnára, aki arról számolt be, hogy egyre több szlovák családot látnak a településen. Elkerülné a tömeges beköltöztetést Szalonna polgármestere is. Balogh Zsolt hangsúlyozta: ezt egy magas lakcímlétesítési díjjal kívánják elérni. Szalonna település mellett a régió több települése is aggodalmát fejezte ki, a városvezetők a megelőzést tervezik.

Két-háromszáz fő kitelepítését tervezik - erről szólt korábban a szlovák média tájékoztatása, mondta Encs polgármestere. Mikola Gergely rámutatott: a város az érintett ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével előzné meg a tömeges betelepítéseket.