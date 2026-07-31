Kiszáradó tavak, előbukkanó roncsok és pusztító erdőtüzek

Történelmi mélypontra süllyedtek a vízszintek Európa legnagyobb folyóin és tavain, miközben a kontinens szinte minden szegletében pusztító erdőtüzekkel küzdenek a hatóságok. A Boden-tó vízállása az 1850-es mérések kezdete óta nem látott rekordszintre esett vissza, a svájci-francia határon fekvő Brenets-tó teljesen kiszáradt,

a Dunában pedig a rendkívüli aszály miatt második világháborús német hadihajók roncsai bukkantak elő Prahovónál.

A vízhiány nemcsak a lakosság mindennapjait és a turizmust bénítja meg, hanem súlyos gazdasági károkat is okoz a régiókban. Ezzel párhuzamosan Dél- és Nyugat-Európában drámai a helyzet:

Franciaországban, a Bordeaux környéki borvidékeken több mint 42 ezer hektárnyi terület perzselődött fel, Spanyolországban pedig már a negyedik egymást követő hőhullámmal és kiterjedt erdőtüzekkel küzdenek a tűzoltók.

A szakértők szerint a téli hóhiány és a szélsőséges időjárás együttesen vezettek a jelenlegi, korábban sosem tapasztalt krízishelyzethez.