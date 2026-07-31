Szentendrén péntek reggelre több ezren maradtak ivóvíz nélkül

Hidratálnak és kerülik a napot az emberek a hőség miatt. Ebben a hőhullámban a legtöbb hév- és vonatállomáson délelőtt 10-17 óra között vizet osztanak az utasoknak, de van, ahol ezt mobil csapokkal oldották meg. De nem csak a közösségi közlekedőknek biztosítanak vizet, ugyanis a közlekedési és beruházási miniszter arra kérte a Magyar Közutat és az autópálya-üzemeltetőket is, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósok számára. Vitézy Dávid emellett kérte a forgalmat zavaró útfenntartási munkák átütemezését is.

Vízfogyasztásra és odafigyelésre kér mindenkit az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte mindenkitől, hogy fogyasszanak rendszeresen vizet, akkor is, ha még nem érzik magukat szomjasnak.

Szentendrén azonban péntek reggelre több ezren maradtak ivóvíz nélkül. A város vezetése szerint hiába kérték a helyieket a takarékosságra, a fogyasztás mégis megnőtt. Magyar Péter a történtekre reagálva azt mondta: a lakosok a felelősek a kialakult helyzetért. Csakhogy a helyeik szerint igencsak foghíjas volt az a tájékoztatás, amit a város vezetése eszközölt. Többen is azt kifogásolták, hogy már szerda este akadozott a szolgáltatás, mégsem történt semmi. Egy másik ott élő szerint a helyzet nem új, és előre lehetett tudni, hogy a baj bekövetkezik.