Olaszország mesterséges intelligencia alapú arcfelismerést vezetne be bűnözők beazonosítására

Olaszország már 2023-ban visszaállította a határellenőrzést a balkáni útvonalon, ahol ezzel a lépéssel ötödére zuhant az illegális bevándorlók száma. A Spanyolországot sújtó csütörtöki migránsáradat hírére az olasz miniszterelnök most kilátásba helyezte, hogy országa felmondhatja a schengeni megállapodást Madriddal. Giorgia Meloni kijelentésére válaszul a spanyol külügyminisztérium bekérette az olasz nagykövetet.

Az olasz hatóságok tovább szigorítják az ellenőrzést a határokon belül, és mesterséges intelligencia alapú arcfelismerő rendszer bevezetését is tervezik. Az elképzelés heves indulatokat váltott ki a baloldalból. Olaszországban azonban nem csak a kívülről jövő, hanem az országban már benn lévő külföldiek és az olasz bűnözők miatt is óriási segítség lehet az arcfelismerő rendszer. Hasonló célt szolgálnak a városokban és a pályaudvarokon kihelyezett kamerák és felvételeik is.

Az olasz kormány negatív kritikát kapott Brüsszelből is, amelyben kiemelték, hogy nem szeretnék, hogy mesterséges intelligencia ellenőrizze az emberek mozgását a nyilvános helyeken. Az ügy pikantériája, hogy Európai Unió épp a közelmúltban szavazta meg az úgynevezett chat controll-törvényt, amellyel a telefonos üzeneteinket tudják ellenőrizni.