Nagy átalakulás a MÁV élén, megszólalt a miniszter

Egyértelmű volt, hogy leváltják azokat a MÁV vezetőket, akiket még Lázár János nevezett ki - jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a HírTV kérdésére. Vitézy Dávid még kedden mentette fel a MÁV igazgatósági elnökét és Parragh László igazgatósági tagot, többen pedig lemondtak megbízatásukról. A tárcavezető úgy reagált, senki ne lepődjön meg a vezetőség menesztésén, hiszen ők az előző kormányzat bizalmát élvezték. A miniszter leszögezte: a következő igazgatóság kinevezéséig ő fogja ellátni a MÁV működéséhez szükséges feladatokat.