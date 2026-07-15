Újabb felvételek Magyar Péter indulatos viselkedéséről

Kedden sem tudott uralkodni indulatain a miniszterelnök a Parlamentben. Magyar Péter indulatosan és lekicsinylően beszélt a Fidesz politikusaival, amikor úgy tudta, hogy nem veszik a kamerák. A jobboldali ellenzéki képviselők az ülésteremben készített videókban rántják le a leplet Magyar Péter agresszív viselkedéséről.

A miniszterelnök rendszeresen veszíti el a kontrollt a Parlamentben, ha az ellenzéki képviselők sértegetéséről van szó. Volt olyan, hogy a házelnöknek kellett elvennie tőle a szót.

Magyar Péter a Fidesz politikusait embereket gyilkoló maffiához is hasonlította korábban, alkalmanként pedig zavart és érthetetlen kézmozdulatokat tesz, amiről egyelőre még a Tisza Párt politikusai sem jelezték, hogy mit jelenthet.