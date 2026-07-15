Trump szárazföldi támadást fontolgat Iránban

Donald Trump szárazföldi beavatkozást is kilátásba helyezett Iránban

Megkezdődött a Hormuzi-szoros blokádja, az USA és Irán is igényt tart a tengeri átjáró ellenőrzésére, Trump nem folytatja a tárgyalást Teheránnal. Izrael súlyos válaszlépést helyezett kilátásba, ha Irán ismét izraeli célpontokat támad. Teherán bejelentette: lezárja a Vörös-tenger átjáróit is, ha nem sikerül megállapodni az Egyesült Államokkal.

Ukrajna támogatására indul hadgyakorlat brit és francia csapatokkal

Lengyelország ősszel szövetséges hadgyakorlatokat tart brit és francia csapatok részvételével, hogy felkészüljön Ukrajna biztonsági garanciáinak nyújtására. Ezt a lengyel miniszterelnök jelentette be a Hajlandóak Koalíciójának párizsi találkozója után. Ursula von dér Leyen Kijevbe látogatott európai vezetőkkel, hogy újabb támogatást jelentsen be az országnak.