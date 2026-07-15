Jövő hét keddig új frakcióvezetőt választ a Fidesz

Gulyás Gergely a hét elején jelentette be, hogy lemond a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről. Döntését azzal indokolta, hogy a legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki a most megszavazott Alaptörvény-módosítás értelmében 2030 után már nem vezetheti azt. Ugyanis a módosítás értelmében egy országgyűlési képviselő legfeljebb három ciklusban, azaz összesen 12 évig viselhet mandátumot. Gulyás Gergely Monitor című műsorunkban elmondta: változatlanul úgy érzi, hogy helyes döntést hozott. Kiemelte, hogy mint frakcióvezető lemondott, de képviselői munkáját folytatni fogja. A megüresedett pozíciót pedig egy bátor, tapasztalt, az ügyeket mélységében ismerő politikusnak kell betöltenie. A leköszönő frakcióvezető hozzátette: Bóka Jánost tartja alkalmasnak a feladatra, de bárkire esik a választás, támogatni fogja.

A Fidesz országgyűlési képviselője is Bóka Jánost említette, de szerinte – bár ő sem indulhat a következő választáson – Balla György is megfelelő lehet a pozíció betöltésére. És elképzelhetőnek tartja, hogy valaki a női képviselők közül kerül a frakció élére. Takács Péter elmondta: az új frakcióvezető feladata, hogy ellenpontot képezzen Magyar Péterrel szemben.

Gulyás Gergely a lemondásától számított egy hétben még betölti a frakcióvezetői szerepét, legkésőbb kedden pedig döntés születik az új vezető személyéről.