Kettős mérce a pulpituson: Magyar Péter verbális támadása a politikusnők és a hazai ipar ellen

A Tisza-kormány retorikája és a valóság között ismét mélyült a szakadék. Magyar Péter legutóbbi parlamenti felszólalása komoly kérdéseket vet fel a képviselői stílusról és a politikai kultúráról.

Az elhangzottak alapján joggal merül fel a gyanú, hogy az egyenlőséget hirdető miniszterelnök célzottan próbált hitelteleníteni egy politikusnőt, miközben kijelentéseivel a hazai gazdaság egyik tartópillérét jelentő autógyár vezetését is szükségtelenül támadta. A felelős kormányzás helyett ismét a személyeskedő hangnem dominált a pulpituson.