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Kettős mérce a pulpituson: Magyar Péter verbális támadása a politikusnők és a hazai ipar ellen

Magyar Péter ismét vitatható hangnemet ütött meg a parlamentben. Felszólalásával nemcsak egy politikusnőt célzott meg, de a hazai autóipart is megbántotta.

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A Tisza-kormány retorikája és a valóság között ismét mélyült a szakadék. Magyar Péter legutóbbi parlamenti felszólalása komoly kérdéseket vet fel a képviselői stílusról és a politikai kultúráról. 

Az elhangzottak alapján joggal merül fel a gyanú, hogy az egyenlőséget hirdető miniszterelnök célzottan próbált hitelteleníteni egy politikusnőt, miközben kijelentéseivel a hazai gazdaság egyik tartópillérét jelentő autógyár vezetését is szükségtelenül támadta. A felelős kormányzás helyett ismét a személyeskedő hangnem dominált a pulpituson.

 

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