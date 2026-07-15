Jelentősen megugrottak a hazai üzemanyagárak

Jelentősen drágultak szerda reggelre a hazai üzemanyagárak. A 95-ös benzin literenként 587-ről 595 forintra emelkedett, míg a gázolaj ára 610-ről átlagosan 613 forintra nőtt. Így a benzin ára jelenleg pont annyiba kerül, mint amikor a védett benzinár még érvényben volt, de gázolaj ára is rohamosan közelit a korábbi, 615 forintos védett árhoz.

A tiszás többségű Országgyűlés még június végén elsöprő többséggel fogadta el a védett üzemanyagár kivezetését. Pedig éppen Magyar Péter volt az, aki kampánya során egy 480 forintos benzinárstopot követelt az Orbán-kormánytól. A múlt heti kormányszóvivői sajtótájékoztatón pedig kiderült, hogy a kabinet a kormányülésen nem is foglalkozott az üzemanyagárak növekedésével, és a védett ár visszavezetése sem került szóba.

Az üzemanyagárak növekedésének hátterében a Hormuzi-szorosban lévő konfliktus áll, ahol 4 napja ismét folyamatos támadások zajlanak - mutatott rá Tóth Máté. Az energiajogász hozzátette: több szervezet is arra figyelmeztet, hogy az emelkedés várhatóan feltartóztathatatlan lesz, és a világon valószínűleg minden országot érinteni fog.