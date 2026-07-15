Hét órán keresztül támadott iráni célpontokat az amerikai hadsereg

Vadászbombázókkal és rakétákkal mért csapást Irán katonai rendszereire az amerikai hadsereg. A fegyveres erők rakéta- és drónindító eszközöket, haditengerészeti -és partvédelmi rendszereket támadtak a hétórás csapáshullám során. A Középső Parancsnokság szerint mindezt annak érdekében tették, hogy a síita állam ne jelentsen veszélyt a kereskedelmi hajózásra. Donald Trump a Fox Newsnak adott interjújában kijelentette: az Irán elleni amerikai csapások addig folytatódnak, amíg ő úgy nem dönt, hogy elegendő volt.

Az iráni állami televízió jelentése szerint válaszul Irán hadserege és a Forradalmi Gárda külön-külön hajtott végre támadásokat amerikai célpontok ellen Jordániában és Kuvaitban. A Gárda közölte, hogy emellett csapást mértek az amerikai Ötödik Flotta bahreini létesítményeire is. Benjamin Netanjahu miniszterelnök figyelmeztette Iránt, hogy ha támadást indítanak Izraellel szemben annak megfizetik az árát.

Az amerikai hadsereg ismét haditengerészeti blokádot vezetett be a perzsa állam kikötőivel szemben. Az Iráni Forradalmi Gárda figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy más, az amerikai és szövetséges érdekeket szolgáló exportútvonalakat is lezárhatnak. Az Iránnal szövetséges jemeni húszik korábban azzal fenyegettek, hogy lezárják a Hormuzi-szoroshoz hasonló fontossággal bíró Bab el-Mandeb szorost, amely a vörös-tengeri kereskedelem kulcsfontosságú pontja.