Tovább drágul az üzemanyag Olaszországban

Nem állnak hosszú sorok az olasz benzinkutakon, ahol az üzemanyag ára már eléri a 2 eurós lélektani határt. A piacok érzékenyen reagáltak az iráni konfliktus eszkalálódására, ami újabb olajár-emelkedést indított el. Olaszországban folyamatosan drágul a benzin, de még ennél is nagyobb ütemben emelkedik a gázolaj ára. A magas árak miatt a kutak forgalma is visszaesett. Egy benzinkút vezetője arról beszélt, hogy szerinte az üzemanyagokra kivetett adók csökkentésével lehetne enyhíteni a lakosság terheit. Ez ugyanakkor jelentős bevételkiesést okozna az államnak a jövedéki adó és az áfa terén.

Március óta az olasz kormány többször is próbálta mérsékelni az üzemanyagárakat, de március óta fokozatosan csökkentette a támogatásokat. Július 3-án az utolsó, literenként 6 eurocentes kedvezményt is megszüntették. Újabb állami segítségre egyelőre nincs kilátás, mert a költségvetésben nincs fedezet további árkompenzációra.