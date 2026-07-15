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Tovább drágul az üzemanyag Olaszországban

A városi kutakon a benzin literenkénti ára eléri, sok helyen meg is haladja a 2 eurót. A szakértők szerint a hétvégén újabb áremelkedés várható, miután a közel-keleti feszültségek felfelé hajtják a kőolaj világpiaci árát.

  • Híradó
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: columbo.photog
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Nem állnak hosszú sorok az olasz benzinkutakon, ahol az üzemanyag ára már eléri a 2 eurós lélektani határt. A piacok érzékenyen reagáltak az iráni konfliktus eszkalálódására, ami újabb olajár-emelkedést indított el. Olaszországban folyamatosan drágul a benzin, de még ennél is nagyobb ütemben emelkedik a gázolaj ára. A magas árak miatt a kutak forgalma is visszaesett. Egy benzinkút vezetője arról beszélt, hogy szerinte az üzemanyagokra kivetett adók csökkentésével lehetne enyhíteni a lakosság terheit. Ez ugyanakkor jelentős bevételkiesést okozna az államnak a jövedéki adó és az áfa terén.

Március óta az olasz kormány többször is próbálta mérsékelni az üzemanyagárakat, de március óta fokozatosan csökkentette a támogatásokat. Július 3-án az utolsó, literenként 6 eurocentes kedvezményt is megszüntették. Újabb állami segítségre egyelőre nincs kilátás, mert a költségvetésben nincs fedezet további árkompenzációra.

 

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