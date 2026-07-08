Panyi Miklós: Fennáll a kiskorú veszélyeztetése a Martin-ügyben

.A tájékoztatás szerint egy korábbi, pénzzel megvásárolt tanúvallomási ügy szálait felgöngyölítve jutottak olyan információk birtokába, amelyek szerint egy Szolnokról megszökött, mindössze 11 éves kiskorút napokig egy szállodában tarthattak fogva, hogy egy politikai fórumra és lejárató célzatú interjúra „kiképezzék”. Panyi Miklós és képviselőtársai kiemelték: bár az érintettek maguk is elismerték, hogy a gyermek bódult, bedrogozott állapotban volt, nem hívtak hozzá mentőt vagy rendőrt, hanem politikai haszonszerzésre használták fel a helyzetet. Mivel a Parlamentben feltett szakmai kérdésekre érdemi válasz helyett csak személyeskedő támadásokat kaptak, az ügyben hivatalos ügyészségi feljelentést tettek.