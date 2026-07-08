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Panyi Miklós: Fennáll a kiskorú veszélyeztetése a Martin-ügyben

Súlyos vádakkal fordult a hatóságokhoz Panyi Miklós: a politikus képviselőtársaival együtt újabb feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészség előtt a Tisza Pártot és Magyar Péter környezetét érintő, kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények gyanúja miatt. A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint politikai lejáratókampányokhoz és hamis interjúkhoz használtak fel végtelenül kiszolgáltatott, hátrányos helyzetű gyermekeket eszközként.

  • Hírek
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  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
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.A tájékoztatás szerint egy korábbi, pénzzel megvásárolt tanúvallomási ügy szálait felgöngyölítve jutottak olyan információk birtokába, amelyek szerint egy Szolnokról megszökött, mindössze 11 éves kiskorút napokig egy szállodában tarthattak fogva, hogy egy politikai fórumra és lejárató célzatú interjúra „kiképezzék”. Panyi Miklós és képviselőtársai kiemelték: bár az érintettek maguk is elismerték, hogy a gyermek bódult, bedrogozott állapotban volt, nem hívtak hozzá mentőt vagy rendőrt, hanem politikai haszonszerzésre használták fel a helyzetet. Mivel a Parlamentben feltett szakmai kérdésekre érdemi válasz helyett csak személyeskedő támadásokat kaptak, az ügyben hivatalos ügyészségi feljelentést tettek.

 

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