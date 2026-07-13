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Lezárult az előzetes meghallgatás Charlie Kirk gyilkosságának ügyében

Véget ért a Charlie Kirk politikai gyilkosságának ügyében tartott ötnapos előzetes meghallgatás. A 23 éves Tyler Robinsont az ügyészség politikai indítékkal elkövetett gyilkossággal vádolja. A vád szerint a DNS-nyomok, kamerafelvételek és volt szobatársának vallomása egyértelműen Robinsonra mutatnak, míg a védelem vitatja a bizonyítékok hitelességét. A bíró szeptember elsején dönt arról, elegendő-e a bizonyíték a főtárgyalás megindításához, amely várhatóan 2027-ben kezdődhet.

  • Híradó
  • 4 órája
  • Frissítve: 4 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Carrington Tatum
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Amerikában zajlik az egyik legjelentősebb politikai gyilkosság előzetes meghallgatása. Charlie Kirk, a Conservative Turning Point USA alapítója és Donald Trump közeli szövetségese 2025. szeptember 10-én halt meg a Utah Valley University kampuszán, amikor a tetőről egy támadó egyetlen lövéssel végzett vele több ezer ember, köztük a kislánya szeme előtt.

A ma 23 éves Tyler Robinson ellen most ért véget az ötnapos előzetes meghallgatás a Utah állambeli bíróságon. A vád szerint Robinson politikai gyűlöletből követte el a merényletet. Az ügyészek szerint a bizonyítékok elsöprőek. 

A részletekről Gulyás Virág tudósított New Yorkból.

 

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