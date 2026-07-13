Lezárult az előzetes meghallgatás Charlie Kirk gyilkosságának ügyében

Amerikában zajlik az egyik legjelentősebb politikai gyilkosság előzetes meghallgatása. Charlie Kirk, a Conservative Turning Point USA alapítója és Donald Trump közeli szövetségese 2025. szeptember 10-én halt meg a Utah Valley University kampuszán, amikor a tetőről egy támadó egyetlen lövéssel végzett vele több ezer ember, köztük a kislánya szeme előtt.

A ma 23 éves Tyler Robinson ellen most ért véget az ötnapos előzetes meghallgatás a Utah állambeli bíróságon. A vád szerint Robinson politikai gyűlöletből követte el a merényletet. Az ügyészek szerint a bizonyítékok elsöprőek.

A részletekről Gulyás Virág tudósított New Yorkból.