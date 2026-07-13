Beérett a vajszlói mézédes görögdinnye

A vajszlói termelők bizakodva várják a szezont

A kilencvenes években Vajszlón szinte minden család megélhetését a dinnyetermesztés biztosította. Horváth Béla két évtizede foglalkozik görögdinnyével, idén 14 hektáron gazdálkodik. A termés nagy része áruházakba vagy exportra kerül, a telephelyen válogatják és tisztítják az árut.

A Mozsgai család Vajszlón 20 hektáron gazdálkodik, kertészetük alapját szintén a dinnyetermesztés adja. A család jelenleg 5 hektáron termeszt sárga- és görögdinnyét. A gazdák szerint a csapadékmentes, napos időszak kedvez a termésnek, ilyenkor az öntözéssel jól szabályozható a fejlődés, és a gombabetegségek is elkerülhetők. Az idei termés a várakozások szerint közepesnél jobb lehet, a forró június jelentősen segítette az érési folyamatokat, ugyanakkor a költségek tovább emelkedtek.

A vajszlói dinnye mára egyet jelent a minőséggel

A polgármester szerint a vajszlói dinnyét egyre szélesebb körben keresik. A nagyobb, fóliasátras gazdaságok több helyi és környékbeli lakosnak biztosítanak idénymunkát, hiszen a termesztés számos folyamata továbbra is kézi munkaerőt igényel. A termelők támogatására a jövőben egy dinnyefesztivál megszervezését is tervezik.

Az üzletekben kilogrammonként 400 forint alá csökkent a dinnye ára, a termelőktől közvetlenül hasonló árakon kapni a gyümölcsöt.