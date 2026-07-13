Pusztító erdőtüzek tombolnak Európa-szerte a rendkívüli hőség és szárazság miatt

Az európai erdőtüzek kialakulásának oka elsősorban a hosszan tartó hőség, a szárazság és az erős szél, amelyek gyorsan terjesztik a lángokat a kiszáradt növényzetben. A rendkívüli időjárási körülményeket a klímaváltozás is súlyosbíthatja, mivel gyakoribbá és intenzívebbé teszi a hőhullámokat és az aszályos időszakokat.

Próbálják megfékezni az erdőtüzet Spanyolországban

Katalóniában már 2370 hektár erdő vált a lángok martalékává. Dél-Spanyolországban, Almería tartományban több ember meghalt, 19-en pedig eltűntek. A hatóságok azt közölték, hogy az áldozatok többsége külföldi állampolgár volt, akik nem tartották be a helyben maradásra vonatkozó utasítást. Több település lakóit arra utasították, hogy maradjanak otthon, és több utat is lezártak.

A spanyolországi erdőtüzekben életét vesztő áldozatok között szerepel egy belga férfi, akinek fia vitatta a hatóságok állítását, miszerint apja és a többi áldozat figyelmen kívül hagyta a helyben maradásra vonatkozó utasításokat. Állítása szerint a mentőszolgálatok semmilyen hivatalos útmutatást nem adtak nekik. A férfi a mentési műveletek hatékonyságát is megkérdőjelezte, mivel a túlélők szerint a segítség csak a tragédia bekövetkezése után érkezett meg.

Pusztító lángoszlopok láthatóak Spanyolország északkeleti térségében is. Ott a hatóságok a lakókat arra utasították, hogy maradjanak otthon, és több utat is lezártak.

A lángok Horvátországban is pusztítottak

Egy szigeten szombaton tűz ütött ki, amely erdős területeken söpört végig, és egy nyaralót is elpusztított. A helyzetet az éjszaka érkező eső enyhítette. A nyaraló tulajdonosa, azt nyilatkozta: az épületből otthont szeretett volna kialakítani, mielőtt a lángok szombat délután elérték a területet. Vasárnap reggel még dolgoztak a tűzoltók a parázsló gócpontok felszámolásán. A tűzben nem jelentettek sérülteket vagy halálos áldozatokat.

Görögország is a júliusi tomboló erdőtűz áldozatául esett

A görög hatóságok egy erdős területen küzdöttek a lángokkal Thesszalonikitől északra. A tűz megfékezéséhez repülőgépeket is bevetettek, miközben több közeli házból evakuálták a lakókat.