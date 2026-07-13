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Monszunesők okoznak káoszt Indiában

Hirtelen lezúduló eső, elárasztott utcák és kidőlt fák nehezítik a mindennapokat India több térségében. A monszun egyre nagyobb károkat okoz, a hatóságok pedig több helyen már a földcsuszamlások miatt is fokozott készültségben vannak.

  • Radar
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Talukdar David
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A monszun megérkezésével ismét hatalmas mennyiségű csapadék zúdult India több térségére. A heves esőzések utcákat és lakónegyedeket öntöttek el, miközben a víz több helyen a közlekedést is megbénította.

A hatóságok Nyugat-India számos településén fokozott készültséget rendeltek el. A földcsuszamlásnak kitett falvakban folyamatosan figyelik a helyzetet, a lakosságot hangosbemondókon keresztül tájékoztatják, és szükség esetén azonnal intézkednek. A hatóságok szerint a legnagyobb veszélyt továbbra is a hirtelen kialakuló földcsuszamlások jelentik, ezért a veszélyeztetett térségekben folyamatos készenlétben vannak a mentőegységek.

Mumbai több kerületében már nemcsak az áradások, hanem a viharos széllökések is komoly károkat okoztak. Több, évtizedes fa gyökerestől dőlt ki, autókat temetett maga alá, a közlekedés pedig órákra megbénult. A kidőlt fák eltakarításán órákon át dolgoztak a tűzoltók és a városi szolgálatok láncfűrészekkel és munkagépekkel, miközben az utak egy részét ideiglenesen le kellett zárni. 

 

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