Monszunesők okoznak káoszt Indiában

A monszun megérkezésével ismét hatalmas mennyiségű csapadék zúdult India több térségére. A heves esőzések utcákat és lakónegyedeket öntöttek el, miközben a víz több helyen a közlekedést is megbénította.

A hatóságok Nyugat-India számos településén fokozott készültséget rendeltek el. A földcsuszamlásnak kitett falvakban folyamatosan figyelik a helyzetet, a lakosságot hangosbemondókon keresztül tájékoztatják, és szükség esetén azonnal intézkednek. A hatóságok szerint a legnagyobb veszélyt továbbra is a hirtelen kialakuló földcsuszamlások jelentik, ezért a veszélyeztetett térségekben folyamatos készenlétben vannak a mentőegységek.

Mumbai több kerületében már nemcsak az áradások, hanem a viharos széllökések is komoly károkat okoztak. Több, évtizedes fa gyökerestől dőlt ki, autókat temetett maga alá, a közlekedés pedig órákra megbénult. A kidőlt fák eltakarításán órákon át dolgoztak a tűzoltók és a városi szolgálatok láncfűrészekkel és munkagépekkel, miközben az utak egy részét ideiglenesen le kellett zárni.