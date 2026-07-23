Tuzson Bence: Magyar Péter nyomás alatt tartotta a legfőbb ügyészt

Magyar Péter nyomás alatt tartotta a legfőbb ügyészt, ezért nem meglepő, hogy megvált tisztségétől - mondta híradónknak Tuzson Bence. A Fidesz országgyűlési képviselője kifejtette: a miniszterelnök lemondásra kényszerítette Nagy Gábor Bálintot és beleszólt az ügyészség munkájába.

Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere – így indokolta lemondását a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg.

Zila János pedig a Paláver hangolóban felidézte: az Alkotmánybíróság pont olyan intézményi válságon ment keresztül mint most az ügyészség.

A politikai elemző hozzátette: a Tisza-kormány le akarja rombolni a jogállamiságot.

