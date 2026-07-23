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Magyar Péter stílusát másolják a parlamentben a tiszás képviselők Juhász Hajnalka szerint

A KDNP politikusa arra reagált, hogy a keddi parlamenti ülésen Hatala-Orosz Csaba sértő megjegyzést tett rá.

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  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
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Juhász Hajnalka továbbá hangsúlyozta: nincs helye a magyar országgyűlésben személyeskedésnek. Véleménye szerint a vitákban sokkal inkább a politikai teljesítménynek kellene a középpontban állnia, és nem a sértésnek.

 

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