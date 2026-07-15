Újabb brüsszeli botrányt emleget Dömötör Csaba

Az Európai Unió ismét kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben - erről beszélt a Fidesz EP-képviselője. Dömötör Csaba a HírTV-nek arról számolt be, hogy a brüsszeli szakbizottsági ülésen szemet hunytak a tiszás alkotmánymódosítások felett, miközben korábban éveken át jogállamisági eljárásokkal támadták Magyarországot.

A politikus szerint az uniós biztosok meg sem említették a példátlan változtatásokat, amelyekkel a magyar ellenzéki képviselők jelentős részét kizárhatják a politikai életből.

Dömötör Csaba a HírTV-nek kifejtette: az Unió lépései azt bizonyítják, hogy a korábbi jogállamisági viták valójában csak politikai nyomásgyakorlásra szolgáltak.