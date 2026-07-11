Vagyonellenőrzés vagy politikai leszámolás? Vita az új hivatal körül

Benyújtották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolni pedig csak az Országgyűlésnek fog. A hivatal átnézhet majd minden iratot, nyilvántartást, szerződést, de megvizsgálhatják a felügyelt szervezet bankszámláját és pénzügyi eszközeit is.

Deák Dániel politikai elemző szerint a politikai leszámolás eszköze lehet a hivatal.

Deák Dániel hozzátette: az elmúlt időszakban több olyan alkotmányos és intézményi változás is történt, amelyek a politikai ellenfelekkel való leszámolás irányába mutatnak, mint például a LEX-Orbán vagy a köztársasági elnök eltávolításáról szóló javaslat.