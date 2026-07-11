Kiderült, melyik strand lett a Balaton legjobbja

Már huszonharmadik alkalommal írták ki a balatoni strandok minősítő versenyét, a Kék Hullám Zászlót, amelyre az idén 42 strand jelentkezett. § A megmérettetésen vannak évek óta jól szereplő vagy éppen visszatérő, sőt újonnan regisztrált fürdőhelyek is. Az idén a legtöbb pontot a balatonfüredi Kisfaludy strand kapta Három csillagot mindössze három strand kapott, 13 négyet, míg 26-ot a legmagasabb öt csillagra értékeltek. A szakmai zsűri egy 4 oldalas szempontrendszer szerint vizsgálta a fürdőhelyeket.