Elsüllyedt egy utasokat szállító hajó Észak-Ciprus partjainál

A katamarán vasárnap délben indult el az észak-ciprusi Girne városából a dél-törökországi Mersin tartományba. Az erős hullámoktól azonban nem sokkal az indulás után léket kapott. Az utasok elmondása szerint a beszivárgó víz láttán vissza akart térni a kikötőbe, de a hajó kapitánya fittyet hányt a bajra. Mint mondták, elsőként hagyta el a süllyedő hajót.

Az utasokat helikopterekkel és mentőcsónakokkal szabadították ki. A kompon 259 utas és 8 fős személyzet volt. 249 embert már sikerült kimenteni, 8 ember meghalt, 18 eltűnt után pedig még kutatnak. Az eltűnt utasok hozzátartozói a girnei kórház és a kikötő bejáratánál várakoznak.

Vasárnap késő délutánra a hajó elmerült, és a tengerfenékre süllyedt 514 méter mélyre. Ciprus partjainál a viharos széltől napok óta háborgott a tenger. Szombaton egy szikláknak csapódó jachton egy ember meg is halt.