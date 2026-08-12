Rövidebb tűzijáték, drágább sör: így készül augusztus 20-ra a Tisza-kormány

Rövidebb tűzijátékkal és ünneppel készül augusztus 20-ra a Tisza-kormány. Az egyik szervező elárulta, hogy ő legszívesebben mindössze hárompercesre szabta volna a szerinte elavult látványelemnek számító tűzijátékot.

A szervezést sem viszik túlzásba, hat hét alatt le akarják bonyolítani az összes feladatot.

A főbb programokat megtartották, így lesz légi parádé, ízek utcája, honvédelmi bemutató, ünnepi zászlófelvonás és tisztavatás is. Ami viszont nőni fog azt az emberek a pénztárcájukon fogják érezni. A frissítők ára jelentősen emelkedni fog az előző évhez képest.

A korsó sör árát ugyanis 1000 forintban maximálták, ami tavaly csak 360 forintba került. De egy fél literes vízért is a dupláját kell majd fizetni.

