Hárítja a felelősséget a Szigeten történt drogbotránnyal kapcsolatban a főváros. Karácsony Gergelyék azt közölték: az esetleges bűncselekmények elleni fellépés nem a Fővárosi Önkormányzat, hanem a rendőrség feladata.

Bár a Sziget megvalósulásának hírekor örömtüzeket gyújtott a főpolgármester. Budapest legnagyobb fesztiválján kirobbant drogbotrány miatt már mossa kezeit. A Hír TV megkeresésére azt írták: az esetleges bűncselekmények elleni fellépés nem a Fővárosi Önkormányzat, hanem a rendőrség feladata.



A fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője viszonyt úgy gondolja, hogy sokkal aktívabban együtt kellene működni a városvezetésnek a szervezőkkel és a rendőrséggel, hogy ilyen esetek ne történhessenek meg.

A frakcióvezető arra kért mindenkit, hogy vigyázzon magára és ha a történtekhez hasonló eseteket tapasztalnak azokat azonnal jelentsék a hatóságoknak.





