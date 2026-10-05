Takács Péter: Motiváltabbak lennének a szakdolgozók, hogyha megkapták volna az ígért béremelést

Takács Péter: "Betegbiztonsági kockázatokat azért rejt. Tehát hogyha éjszakai munkavégzésre kötelezik az orvosokat meg a szakdolgozókat, annak a vége egy fáradt, elgyötört és kiégett egészségügyi dolgozó lesz. Ez betegbiztonság szempontjából semmiképpen nem jó. Azt remélem, hogy egyébként ez az extra terhelés, amit most az egészségügyi dolgozók vállalnak vagy amit rájuk osztanak, az megfelelő anyagi javadalmazással is jár. Hát azt látni kell, hogyha valaki plusz munkát végez, akkor igenis kapjon megfelelő plusz díjazást, ezt ellenőrizni kell majd, hogy így legyen. Remélem, hogy így lesz."