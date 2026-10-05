Parázs vita zajlik az új nikotintermékek szabályozásáról

A dohányzás visszaszorításához a függőséget és a fogyasztók kötődését is érteni kell – erre figyelmeztet Szemelyácz János addiktológus. Az uniós dohányszabályozás felülvizsgálatához magyar szakértők és több ezer hazai hozzászóló, többek között Szemelyácz is véleményt fűzött. A tétje, hogy olyan szabályok születnek-e, amelyek a gyakorlatban is csökkentik az dohányzás okozta ártalmakat.

Több mint hétezer magyarországi beadvány érkezett az uniós dohányszabályozás felülvizsgálatának első véleményezési szakaszában. A vita egyik kulcskérdése, hogy indokolt-e egyformán kezelni a különböző nikotintermékeket – Szemelyácz János addiktológus pszichiáter elárulta, hogy parázs vita zajlik a témában.

Az Európai Bizottság szerint a korábbi szabályok visszaszorították a dohányzást, de az új nikotintermékek, mint például Elf bar eltérő szabályozása és a fiatalok növekvő nikotinfogyasztása új kihívást jelent.