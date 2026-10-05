Ördöngőstanoda Budapesten is

Az Ördöngös Népzenetanodában a gyerekek azon az úton indulhatnak el, amelyen egykor a falusi zenészek tanultak: előbb a ritmus, majd a zenekari játék alapjai következnek, és csak később kerül a kezükbe a hegedű vagy a kontra. A Horsa István népzenész által alapított iskola 2026 szeptemberétől Budapesten is várja a tanítványokat, a foglalkozásoknak a Fonó ad otthont. Több korosztályban várják a jelentkezőket.

Az Ördöngös Népzenetanoda módszerének kiindulópontja egy egyszerű kérdés: hogyan tanultak meg zenélni a gyerekek akkor, amikor még nem létezett intézményes zeneoktatás?