A Tisza-kormánynak nem sikerült hazahívnia a külföldön dolgozó magyarokat

A Központi Statisztikai Hivatal áprilistól júniusig tartó, vagyis már az új kormány első teljes negyedévét lefedő adatai szerint 124 ezerre emelkedett a külhonban dolgozók, de magyarországi háztartáshoz köthetők száma. Ez az év első 3 hónapjához képest 4 ezres, az egy évvel korábbi adatokhoz képest pedig 19 ezer fős emelkedés.
Bálint Botond szociológus nyilatkozott a témában:
- Számos oka lehet annak, ha valaki úgy dönt, hogy külföldön próbál szerencsét. Az adatok alapján miért nem sikerül hazacsábítani a Tisza Pártnak a más országban munkát vállaló magyarokat annak ellenére, hogy ezt is a zászlajára tűzte Magyar Péter?
- A gazdasági, kulturális vagy politikai okok közül melyik a legnyomósabb érv, hogy valaki országot váltson?