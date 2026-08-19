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A Tisza-kormánynak nem sikerült hazahívnia a külföldön dolgozó magyarokat

Magyar Péter kampányában és választási győzelme éjszakáján is arról beszélt, hogy itthon is van elegendő feladat a külföldön dolgozó magyaroknak.

  • Híradó
  • 45 perce
  • Frissítve: 43 perce
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Alii Sher
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A Központi Statisztikai Hivatal áprilistól júniusig tartó, vagyis már az új kormány első teljes negyedévét lefedő adatai szerint 124 ezerre emelkedett a külhonban dolgozók, de magyarországi háztartáshoz köthetők száma. Ez az év első 3 hónapjához képest 4 ezres, az egy évvel korábbi adatokhoz képest pedig 19 ezer fős emelkedés. 

Bálint Botond szociológus nyilatkozott a témában:

  • Számos oka lehet annak, ha valaki úgy dönt, hogy külföldön próbál szerencsét. Az adatok alapján miért nem sikerül hazacsábítani a Tisza Pártnak a más országban munkát vállaló magyarokat annak ellenére, hogy ezt is a zászlajára tűzte Magyar Péter?  
  • A gazdasági, kulturális vagy politikai okok közül melyik a legnyomósabb érv, hogy valaki országot váltson? 

 

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