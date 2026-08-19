A Tisza-kormánynak nem sikerült hazahívnia a külföldön dolgozó magyarokat

A Központi Statisztikai Hivatal áprilistól júniusig tartó, vagyis már az új kormány első teljes negyedévét lefedő adatai szerint 124 ezerre emelkedett a külhonban dolgozók, de magyarországi háztartáshoz köthetők száma. Ez az év első 3 hónapjához képest 4 ezres, az egy évvel korábbi adatokhoz képest pedig 19 ezer fős emelkedés.

Bálint Botond szociológus nyilatkozott a témában: