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Németh Balázs: Magyar Péter megint kommentben rúgott ki embereket a pozíciójukból

A Fidesz országgyűlési képviselője a közmédiánál történtek kapcsán mondott véleményt.

  • Hírek
  • 37 perce
  • Forrás: HírTV
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Németh Balázs: "Diktatúrákban van ilyen, hogy csak azok mondhatnak híreket, csak azok lehetnek szerkesztői, vagy műsorvezetői a közszolgálati médiának, akiket elfogad a miniszterelnök. Az, hogy Magyar Péter megint kommentben kirúgott embereket a pozíciójukból, már bejelentették a saját kollégái, hogy felvettek embereket valamilyen állásra, pozícióra, majd ezeket kommentben kirúgja, az egyrészt megalázó a kollégái számára, másrészt egy újabb biztos jele annak, hogy önkény épül Magyarországon, a tévében is csak az szerepelhet, akit engedélyez Magyar Péter."

 

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