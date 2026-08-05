Németh Balázs: Magyar Péter megint kommentben rúgott ki embereket a pozíciójukból

Németh Balázs: "Diktatúrákban van ilyen, hogy csak azok mondhatnak híreket, csak azok lehetnek szerkesztői, vagy műsorvezetői a közszolgálati médiának, akiket elfogad a miniszterelnök. Az, hogy Magyar Péter megint kommentben kirúgott embereket a pozíciójukból, már bejelentették a saját kollégái, hogy felvettek embereket valamilyen állásra, pozícióra, majd ezeket kommentben kirúgja, az egyrészt megalázó a kollégái számára, másrészt egy újabb biztos jele annak, hogy önkény épül Magyarországon, a tévében is csak az szerepelhet, akit engedélyez Magyar Péter."