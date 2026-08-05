Trump szerint küszöbön áll a Teherán atommentesítéséről szóló megállapodás

Donald Trump elnök azt állítja, hogy a Hormuzi-szoros újranyitásáról és Teherán atommentesítéséről szóló megállapodás „küszöbön áll”. Az iráni tisztviselők tagadták, hogy közvetlen tárgyalásokon vettek volna részt az Egyesült Államokkal, hétfőn azt mondták, hogy ománi közvetítőkkel tárgyalnak. Egy libériai zászló alatt hajózó teherhajó lett a negyedik hajó péntek óta, amelyet megtámadtak a Hormuzi-szorosban , ami arra kényszerítette a legénységet, hogy elhagyja a hajót. Egyik legénységi tagjuk továbbra is eltűnt.