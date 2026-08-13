Az atomerőművek szélsőséges körülmények között is biztonságosan hűthetőek

Az elmúlt időszak rendkívüli európai időjárása, az aszály, a forróság és a folyók, köztük a Duna szélsőségesen alacsony vízállása ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, amiről normál körülmények között kevés szó esik: hogyan lehet megoldani egy atomerőmű biztonságos hűtését akkor is, amikor a környezeti feltételek jelentősen eltérnek a szokásostól? A kérdés Magyarországon ma különösen aktuális, hiszen a Paksi Atomerőmű termelésének döntő részének a kiesése azonnal megmutatta, hogy milyen súlya van annak a 2000 MW termelőkapacitásnak, ami a Magyarországon megtermelt villamos energia felét biztosítja. Ha ez a teljesítmény részben hiányzik a rendszerből, azt valahonnan pótolni kell: jelen esetben döntően nagy mennyiségű és rendkívül drága villamosenergia-importtal.