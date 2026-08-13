Képviselők tiltakoztak az ellen, hogy Lannert Judit több nőt is megalázott egy korábbi kijelentésével

Több fideszes és KDNP-s képviselő is aláírta azt a nyílt levelet, amelyben arról értekeznek, hogy Lannert Judit több nőt is megalázott egy korábbi kijelentésével. A Szalai Piroska által jegyzett írás felhozza a női munkavállalók arányát, majd rámutatnak, hogy a nők tiszteletet érdemelnek, nem kioktatást. Emellett bocsánatkérésre szólították fel az oktatási és gyermekügyi minisztert. A magyar nők nevében tett közzé egy nyílt levelet Szalai Piroska a Facebookon, amit azóta több ellenzéki politikus is megosztott a saját oldalán. A fideszes képviselő Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szavait nehezményezte, aki néhány nappal ezelőtt úgy fogalmazott, hogy „láthatóan a Fidesz-érában a nők a reprezentativitás célját szolgálták, és nem gondolták róluk, hogy dolgozniuk kellene komolyan”.