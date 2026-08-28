Unger Anna Róza lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője

Unger Anna Rózát választották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Az Országgyűlés 137 igen és hét nem szavazattal döntött az ÁVH-ként emlegetett hivatal vezetőjének cikluson túlmutató megbízásáról.

A döntésben nem volt egységes a Tisza képviselőcsoportja. Magyar Péter sógora tüntetőleg nem tapsolta meg az új vezetőt.

Kiábrándult kommentelők tömkelege lepte el Magyar Péter Facebook-oldalát.

Ligeti Miklóst kellett volna, hibás döntés - írta egyikük. Volt aki pedig azt állította: ha kicsit is számít a választó akkor Magyar Péter korrigálja a döntést.

De volt olyan is, aki úgy vélekedett, hogy „Unger Anna megválasztása nem nyugtatja meg az embereket,nem adja meg azt az érzetet hogy jó kezekben lesz a hivatal vezetése.”