A hatalom erejét nem az mutatja, mit tud megakadályozni, hanem hogy mit mer meghallgatni

Takács Péter szerint mindössze húsz-harminc egykori diákkal tervezett beszélgetést a magyar egészségügy helyzetéről egy budapesti ciszterci intézményben. A volt egészségügyi államtitkár azt állítja, hogy az esemény Facebook-oldalán a megszokott néhány hozzászólás helyett több ezer komment jelent meg, szerinte szervezett politikai akció eredményeként. Azt is állítja, hogy nyomás nehezedett a rendezvény helyszínének vezetésére. A találkozó végül nem valósult meg.

Ha ezek az állítások igazak, akkor a történet már messze nem Takács Péterről szól. Arról szól, hogy egy kétharmados kormány politikailag veszélyesnek érezhet-e egy húsz-harminc fős beszélgetést az egészségügyről.

Mert egy vitaképes hatalom erre nem trollokat küld. Nem telefonál. Nem akadályoz. Küld egy szakembert, leül, és elmondja, miben téved az ellenfele.

Ha húsz öregdiák kérdéseire is politikai erővel kell válaszolni, akkor nem az ellenzék ereje az igazán érdekes, hanem a hatalom félelme.